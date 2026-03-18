"People": Leonardo DiCaprio mit 51 "erstmals offen für ernsthafte" Beziehung

Seine Romanzen hält der bisher unverheiratete Leonardo DiCaprio (51) gewöhnlich unter Verschluss. Seine Privatsphäre dürfte auch der Grund gewesen sein, weshalb der Hollywoodstar bei der diesjährigen Oscar-Verleihung alleine über den roten Teppich schritt. Bei der Gala selbst zeigte er aber sehr wohl Seite an Seite mit seiner Partnerin, dem italienischen Model Vittoria Ceretti.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EPA/NINA PROMMER Vittoria Ceretti

DiCaprio und Ceretti "noch nicht bereit zu heiraten"? Glaubt man US-Promiportalen, hat das einen Grund: "Diese Beziehung mit Vittoria fühlt sich anders und ernster an. Sie ist ihm wirklich wichtig", sagt eine namentlich nicht genannte Quelle dem US-People-Magazin. "Sie sind vielleicht noch nicht bereit zu heiraten, aber erstmals ist Leo offen für eine ernsthafte Zukunft." Ceretti ist erfolgreich, was den Schauspieler offenbar anspricht. "Vittoria hat auch ihr eigenes Leben und ist sehr unabhängig, was ihn anspricht, besonders wenn er wegen Dreharbeiten unterwegs ist und lange Tage am Set verbringt", so der Insider. DiCaprio zeige "gegenüber Vittoria viel offener seine Zuneigung" als in vorherigen Beziehungen. DiCaprio war für seine Darstellung im Politthriller "One Battle After Another" für einen Oscar als bester Hauptdarsteller nominiert, ging aber leer aus. Stattdessen gewann Michael B. Jordan für "Blood & Sinners". DiCaprio war dafür für seine Rolle im Rachethriller "The Revenant - Der Rückkehrer" im Jahr 2016 mit einem Oscar ausgezeichnet worden. Zu DiCaprios Ex-Freundinnen zählen das brasilianische Model Gisele Bündchen und deren israelische Kollegin Bar Refaeli. Auch mit dem deutschen Model Toni Garrn wurde er schon Seite an Seite gesehen.

DiCaprio ist inzwischen auch bekannt für sein Beziehungsmuster: Mehrere seiner Partnerschaften beendete der wesentlich ältere DiCaprio rund um den 25. Geburtstag seiner jeweiligen Freundin. Ceretti (heute 27) habe er erstmals 2023 beim Filmfestival in Cannes getroffen, schrieben US-Medien - offenbar falsch informiert. 2025 gab Ceretti selbst kleine Einblicke in ihr Liebesleben. Ihren Freund lernte sie "in Mailand" kennen, so Ceretti in einem Interview mit der französischen Vogue - ohne DiCaprios Namen zu nennen. Offiziell bestätigt war eine Beziehung zwischen den beiden bislang nicht.