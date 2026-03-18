"People": Leonardo DiCaprio mit 51 "erstmals offen für ernsthafte" Beziehung
Seine Romanzen hält der bisher unverheiratete Leonardo DiCaprio (51) gewöhnlich unter Verschluss. Seine Privatsphäre dürfte auch der Grund gewesen sein, weshalb der Hollywoodstar bei der diesjährigen Oscar-Verleihung alleine über den roten Teppich schritt. Bei der Gala selbst zeigte er aber sehr wohl Seite an Seite mit seiner Partnerin, dem italienischen Model Vittoria Ceretti.
DiCaprio und Ceretti "noch nicht bereit zu heiraten"?
Glaubt man US-Promiportalen, hat das einen Grund: "Diese Beziehung mit Vittoria fühlt sich anders und ernster an. Sie ist ihm wirklich wichtig", sagt eine namentlich nicht genannte Quelle dem US-People-Magazin. "Sie sind vielleicht noch nicht bereit zu heiraten, aber erstmals ist Leo offen für eine ernsthafte Zukunft."
Ceretti ist erfolgreich, was den Schauspieler offenbar anspricht. "Vittoria hat auch ihr eigenes Leben und ist sehr unabhängig, was ihn anspricht, besonders wenn er wegen Dreharbeiten unterwegs ist und lange Tage am Set verbringt", so der Insider. DiCaprio zeige "gegenüber Vittoria viel offener seine Zuneigung" als in vorherigen Beziehungen.
DiCaprio war für seine Darstellung im Politthriller "One Battle After Another" für einen Oscar als bester Hauptdarsteller nominiert, ging aber leer aus. Stattdessen gewann Michael B. Jordan für "Blood & Sinners". DiCaprio war dafür für seine Rolle im Rachethriller "The Revenant - Der Rückkehrer" im Jahr 2016 mit einem Oscar ausgezeichnet worden.
Zu DiCaprios Ex-Freundinnen zählen das brasilianische Model Gisele Bündchen und deren israelische Kollegin Bar Refaeli. Auch mit dem deutschen Model Toni Garrn wurde er schon Seite an Seite gesehen.
DiCaprio ist inzwischen auch bekannt für sein Beziehungsmuster: Mehrere seiner Partnerschaften beendete der wesentlich ältere DiCaprio rund um den 25. Geburtstag seiner jeweiligen Freundin. Ceretti (heute 27) habe er erstmals 2023 beim Filmfestival in Cannes getroffen, schrieben US-Medien - offenbar falsch informiert.
2025 gab Ceretti selbst kleine Einblicke in ihr Liebesleben. Ihren Freund lernte sie "in Mailand" kennen, so Ceretti in einem Interview mit der französischen Vogue - ohne DiCaprios Namen zu nennen. Offiziell bestätigt war eine Beziehung zwischen den beiden bislang nicht.
"Man wird zur 'Freundin von'"
"Ich ziehe es vor, nicht ins Detail zu gehen", so Ceretti zur Vogue. Auf die Frage, ob sie je "Titanic" mit DiCaprio in der Hauptrolle gesehen habe, antwortete sie. "Es ist ein ikonischer Film, wer hat ihn nicht gesehen?"
Über die Nachteile einer Beziehung mit einem Star sagte sie: "Sobald man in einer Beziehung mit jemandem ist, der eine größere Fangemeinde hat als man selbst, wird man zur 'Freundin von' oder zum 'Freund von'. Das kann extrem nervig sein." Plötzlich sprechen die Leute über dich als die Freundin von so-und-so, die die Ex von so-und-so war. Es ist also nicht schön, wenn man denkt, dass man nicht lieben kann, wen man will, nur weil die Leute einem ein Etikett anheften."
Ceretti dürfte sich an die Situation gewöhnt haben: "Das ist etwas, das man lernt. Wenn das, was man erlebt, echt ist, wenn man weiß, dass man sich liebt, dann gibt es keinen Grund, beunruhigt zu sein. Denn Liebe schützt und gibt Vertrauen", schilderte sie im Vogue-Gespräch.
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