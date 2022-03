Pénelope Cruz: "Bin erst vor der Kamera vollständig"

KURIER: Ihre Rolle ist eine reife Frau, zurückhaltend in ihrer Gefühlswelt. Was hat Sie davon angezogen?

Penélope Cruz: Ich war wie hypnotisiert vom Skript, von dieser Frau. Es war eine intensive Reise – und ein Geschenk. Als ich das Drehbuch las. war ich an einem Abend damit fertig und dachte, "Ja, der Mann hat wieder einmal ein Wunder vollbracht". Eine Ehre so was angeboten zu bekommen, auch wenn es vielleicht die schwierigste Rolle war, die ich je gespielt habe.

"Der Mann" – das ist in diesem Fall Pedro Almodóvar?

Ja. Wir probten monatelang in seinem Haus. Das ist seine Art zu arbeiten. Er ist ein Künstler, aber auch ein Handwerker. davon gibt es nicht mehr viele, und die, die es gibt, muss man vergolden. Denn nur daraus entstehen so wunderbare Resultate. Er kreiert Schicht über Schicht an exzellenter Arbeit, und alle Leute, die mit ihm arbeiten, sind genauso. Du willst ihn nicht enttäuschen, weil er jemand ist, der sein Leben für den Film geben würde, selbst wenn das übertrieben klingt.

Sie haben schon sieben Filme mit ihm gedreht. Bombardieren Sie ihn manchmal mit eigenen Ideen?

Dafür respektiere ich ihn zu sehr. Ich bin die glücklichste Frau der Welt, dass ich sieben Projekte mit ihm verwirklichen konnte. Ich weiß, ich klinge wie ein Fangirl. Aber ich weiß auch, dass er mich anruft, wenn er einen Film vorbereitet, für den ich die Richtige bin. Und ich bin jedes Mal unendlich dankbar, wenn dieser Anruf kommt.