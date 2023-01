Peinlich-Aktion: Alec Baldwin bettelt um Follower für seine Frau und erntet Spott

Hilaria Baldwin hat im neuen Jahr einen Grund zum Feiern. Nein, sie wird nicht etwa wieder Mama. Die Yogalehrerin hat auf Instagram seit Kurzem eine Million Follower. Das zu erreichen, war ihr offenbar ein großes Anliegen. Dass sie dies nur dank der Unterstützung ihres Ehemannes Alec Baldwin geschafft hat, sorgt im Internet aber für Spott.

Alec Baldwin macht sich mit Geburtstags-Aktion zum Gespött

Der Hollywoodstar hatte zuvor auf Social Media seine Fans angefleht, seiner Frau vor ihrem 39. Geburtstag am 6. Januar zu folgen - um sie zu ihrem Geburtstag mit einer Million Follower auf Instagram zu überraschen. In einer Reihe an Videos hatte der Schauspieler um Abonnenten für seine Frau geworben. "Könntet ihr mir einen Gefallen tun?", fragte er seine Fans, bevor er diese bat, dem Instagram-Account seiner Gattin zu folgen.

Baldwins Mühe schien nicht umsonst: Hilaria Baldwin hat zu ihrem Geburtstag die Millionen-Marke geknackt. Dafür gab es für ihren Ehemann im Internet reichlich Spott und Häme für die Aktion. Auch seine Frau wurde angefeindet. Zahlreiche Follower bezeichneten Hilarias Geburtstagswunsch als "oberflächlich."