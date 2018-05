"Navy CIS"-Star bricht Schweigen über Misshandlungen am Set

Vor kurzem wurde bekannt, dass Pauley Perrette nach 15 Jahren bei "Navy CIS" aussteigt. Nun enthüllte sie offenbar den Grund für ihren Ausstieg.

Serien-Ausstieg wegen "mehrfachen Angriffen"?

Perrette, die in der Serie die Kriminaltechnikern Abigail Sciuto verkörperte, veröffentlichte am Sonntag, den 13. Mai, mehrere Tweets mit kryptischem Inhalt. Sie deutete an, dass sie sich, ihre Crew und andere nach "mehrfachen körperlichen Angriffen" schützen wolle.

Aus einem anderen Tweet geht hervor, dass eine "sehr reiche und sehr mächtige PR-Maschine" sie zum Schweigen bringen und falsche Nachrichten über sie verbreiten würde. Dann fügte sie hinzu: "Er hat es getan" - wer genau mit "er" gemeint ist, machte sie nicht bekannt.