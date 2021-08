Paul Walker: Überraschende Neuigkeiten bei Tochter Meadow

Paul Walker war 2013 40-jährig bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Zum Zeitpunkt seines Todes lebten er und Meadows Mutter Rebecca getrennt. Meadow wohnte zusammen mit ihrer Mutter zunächst auf Hawaii. 2011 zogen die beiden nach Kalifornien, um näher bei Paul zu wohnen, der damals in Santa Barbara lebte. Nach dem Unfalltod ihres Vaters am 30. November 2013 lebte Meadow, damals noch ein Teenager, dann eine Zeit lang bei ihrer Großmutter Cheryl, da sich ihre Mutter aufgrund ihrer Alkoholabhängigkeit in Entzug begeben musste.