Patrice Aminati - Mich verfolgen Sätze wie: "Du hast doch gar nichts"

Bei der 31-Jährigen wurde vor drei Jahren schwarzer Hautkrebs diagnostiziert. Eine vollständige Heilung ist nach ihren Worten ausgeschlossen. Die Familie wohnt in der Nähe von Dresden.

"Dieses Netz ist absolut unabdingbar, ich bin selbst zu vielem gar nicht mehr in der Lage", sagt sie. Beistand durch Menschen, die einem zur Seite stehen, sei wichtig: "Ob das die Eltern sind, eine Freundin oder ein Nachbar – bestenfalls natürlich der Partner – die Hauptsache ist, dass man das gemeinsam durchsteht."

Patrice Aminati ist Moderatorin, Designerin, Influencerin, und sie spricht seit Jahren über ihre Krebserkrankung und Palliativbehandlung. Im "Krebstalk" der deutschen Zeitung Bild geht sie unter anderem auf die Bedeutung der Unterstützung durch ihre Familie ein.

Im Bild-Krebstalk erzählt Aminati auch von der Stigmatisierung, die Krebspatienten erfahren würden. "Was mich verfolgt, sind Fragen und Sätze wie: "Wieso, du siehst doch gut aus? Du hast doch gar nichts." Aber abends, nach Veranstaltungen oder langen Tagen lege ich mich ins Auto, ziehe mir die Perücke runter und bin erst mal platt und kann nicht mehr reden."

Dass es Höhen und Tiefen gibt, spricht Aminati immer wieder an. "Ich wollte euch einfach nur sagen, dass nicht jeder Tag gut ist und dass ich die Therapien nicht gut vertrage, aber irgendwie einfach gerne weiterleben möchte", sagte sie im April unter Tränen in einer Instagram-Story. Sie wolle sich nicht beschweren und sei dankbar für die Therapien, aber sie habe auch nicht immer die Kraft, weiterzumachen. "Ich habe die letzten zwei Tage nur im Bett gelegen und geschlafen." Es sei aber ein guter Tag gewesen, betonte sie. Sie sei mit ihrer Familie im Garten gewesen.

"Weiß das Leben viel besser zu schätzen"

Angehörigen von Krebspatienten und Krebspatientinnen rät sie im Gespräch mit Bild, sich "sozusagen liebevoll aufzudrängen und einfach da sein und präsent sein, das hilft am allermeisten". Der Weg sei hart gewesen, doch heute sei sie ein "glücklicherer, besserer" Mensch, so Aminati. "Ich weiß das Leben viel besser zu schätzen."