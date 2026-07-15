Rückschlag für Patrice Aminati: Therapie „kommt für mich nicht in Frage“

„Die Therapie wurde vor einiger Zeit schon für mich geprüft und kommt leider für mich nicht in Frage. Ich habe leider einen anderen HLA-Typ. HLA ist ein humanes Leukozyten-Antigensystem. Meine genetische Körperzellenstruktur springt darauf leider nicht an“, sagte sie.

Aminati, die ihre Community regelmäßig über ihren Gesundheitszustand auf dem Laufenden hält, erklärt in einer Videobotschaft in einer Instagram-Story, warum sie von der vielversprechenden Behandlungsmethode ausgeschlossen ist. Genetische Faktoren, wie sie erläutert, seien der entscheidende Grund.

Leider erneuter Rückschlag in der Krebstherapie für Patrice Aminati : Die 31-jährige Influencerin informierte ihre Follower, dass eine innovative Therapiemöglichkeit an der Universitätsklinik Dresden für sie keine Option darstellt. Diese war ihr zuvor von ihren Fans empfohlen worden.

Die Moderatorin betont jedoch, dass die Therapie für Patienten und Patientinnen mit den passenden Voraussetzungen eine echte Chance darstellt: „Aber wer H-positiv ist, für den ist das ein Riesenfortschritt. Und dem kann diese Therapie wirklich sehr helfen. Leider ist das bei mir nicht der Fall.“

„Kleines Lebenszeichen“

Ihre Videobotschaft, die sie in einer Klinik aufnahm, beginnt Aminati damit, wie es ihr aktuell geht. „Ich bin hier gerade zur Untersuchung, habe mal wieder Herpes, Gürtelrose ... fragt nicht.“ Sie möchte sich aber herzlich bei all jenen Fans bedanken, die ihr den Tipp für die oben genannte Therapie gegeben haben. Die Videobotschaft bezeichnet sie als „kleines Lebenszeichen“ von ihr. Weiters verspricht sie, ihre Follower wie gehabt auf dem Laufenden zu halten, was ihren Gesundheitszustand betrifft.

In einer weiteren Story macht Aminati nochmals drauf aufmerksam, wie wichtig es ist, einen Arzt aufzusuchen, sobald man an sich selbst Auffälligkeiten beobachtet. „Bitte achtet auf euch und aufeinander“, schreibt sie.

Seit drei Jahren kämpft Patrice Aminati gegen schwarzen Hautkrebs. Dieser befindet sich im Endstadium, kann nicht mehr geheilt werden.