Patchwork: Gisele Bündchen teilt neue Strandfotos mit kleinem Sohn

Supermodel Gisele Bündchen hat ihren knapp 23 Millionen Fans auf Instagram einmal mehr einen kleinen Einblick in ihr Familienleben gewährt. „Was für ein besonderer Ort“, schrieb die Brasilianerin mit deutschen Wurzeln zu einer Reihe an Urlaubsfotos, auf denen auch ihr jüngster Sohn zu sehen ist. Wo genau sie sich aufhält, verriet sie nicht.

Patchwork-Familie

Aus der Ehe mit ihrem früheren Mann, Football-Star Tom Brady, hat Bündchen zwei Kinder - einen 2009 geborenen Sohn und eine 2012 geborene Tochter. Mit ihrem neuen Partner Joaquim Valente bekam sie US-Medienberichten zufolge Anfang des Jahres 2025 einen Sohn. Das Gesicht des Kindes ist auf den neuesten Fotos nicht zu sehen.

Dass sie sich scheiden ließen, teilten Bündchen und Brady 2022 mit. Die Entscheidung sei nach langer Überlegung gemeinsam und freundschaftlich getroffen worden, schrieb Brady damals. Man werde sich weiter gemeinsam um die „wunderschönen und großartigen“ Kinder kümmern. „Die Entscheidung, eine Ehe zu beenden, ist nie leicht“, hatte Bündchen kommentiert. „Aber wir haben uns auseinanderentwickelt und auch wenn es schwierig ist, durch so etwas durchzugehen, bin ich dankbar für die Zeit, die wir hatten, und wünsche Tom immer das Beste.“ Die beiden waren seit 2009 verheiratet gewesen.