Partnerin von Footballstar Kneeland bringt 7 Monate nach seinem Tod Kind zur Welt

Catalina Mancera , die Partnerin des im Alter von 24 Jahren verstorbenen Football-Profis Marshawn Kneeland , hat ein gemeinsames Kind auf die Welt gebracht. "Mein Lieblingsgeschenk von dir", kommentierte sie eine Reihe an Fotos des Neugeborenen auf Instagram. Dem Post ist zu entnehmen, dass das Kind am 11. Juni zur Welt kam und Makhai heißt. In einem angehängten Video ist zu sehen, wie sie Kneeland ihren positiven Schwangerschaftstest zeigte.

Starb am 6. November

Der Defensivspieler der Dallas Cowboys sei am 6. November gestorben, teilte das Team aus der nordamerikanischen Profiliga NFL mit. Wie die Nachrichtenagentur AP unter Berufung auf die örtliche Polizei berichtete, liefen Untersuchungen auf einen möglichen Suizid.

Demnach war Kneeland vor seinem Tod mit seinem Auto in eine Verkehrskontrolle geraten, habe diese aber missachtet. Die Polizei teilte mit, dass sie das Auto bei der anschließenden Verfolgungsjagd aus den Augen verloren und wenige Minuten später verunfallt aufgefunden habe. Kneeland sei zu Fuß vom Unfallort geflohen und etwa drei Stunden später tot aufgefunden worden. Während der Suche habe die Polizei Hinweise erhalten, dass Kneeland womöglich Suizid begehen wolle.