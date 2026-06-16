"Emotionale Achterbahn": Baby von Sportmoderatorin Laura Papendick ist da

"Endlich bist du da.Wir haben so lange auf dich gewartet und uns auf dich gefreut. Eine emotionale Achterbahn liegt hinter uns, aber es sind sowohl Mama als auch der kleine Mann wohlauf. Wir sind einfach stolz, dankbar und überglücklich. Jetzt heißt es kennenlernen und viel Zeit als Familie genießen", schreiben die Moderatorin und ihr Partner, der Ex-"Bachelorette"-Kandidat Alexander Hindersmann , in einem gemeinsamen Posting auf Instagram zu einem Video, in dem die Füßchen des Neugeborenen zu sehen sind.

Dass 37-Jährige ist erneut schwanger ist, hatte ihr Sender im Frühjahr bekannt gegeben. "Wir sind unglaublich glücklich und genießen diese besondere Phase sehr", erklärte die Papendick, die viele Zuschauer und Zuschauerinnen zum Beispiel von den Fußball-Übertragungen der Europa League kennen. "Es ist ein großes Geschenk, noch einmal Nachwuchs zu erwarten, und wir können es kaum erwarten, bald zu viert zu sein."

"Kleines Geheimnis"

Auch auf Instagram hatte Papendick die frohe Botschaft damals verkündet. "Wir hatten ein kleines Geheimnis", schrieb sie zu einem Schwarz-Weiß-Video, in dem sie ihren Babybauch zeigt.