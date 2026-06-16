Charlotte Würdig ändert 6 Jahre nach Trennung ihren Nachnamen

Sechs Jahre nach ihrer Trennung von Rapper Sido kehrt Moderatorin Charlotte Würdig zu ihrem Geburtsnamen zurück. Künftig trete sie wieder als Charlotte Engelhardt auf, sagte sie der Bild-Zeitung. Der Weg dahin erweise sich allerdings als langwierig: Das Standesamt verlange, dass sie den Namen zunächst ein Jahr lang als Künstlernamen führe, bevor die offizielle Änderung vollzogen werden könne, so Engelhardt.

"Entscheide ich ganz allein"

Ihren Ex-Mann Sido (bürgerlich Paul Würdig) habe sie vorab informiert - auch wenn Engelhardt betont: "Es ist ja mein Leben. Also entscheide ich das ganz allein." Sido finde den Schritt aber sogar schön, sagte sie, auch weil so der Geburtsname ihres Vaters - der keine Söhne hat - zumindest in ihrer Linie weitergetragen werde. Auch ihre beiden gemeinsamen Söhne im Alter von zehn und fast 13 Jahren hätten die Neuigkeit gelassen aufgenommen.