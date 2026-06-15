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Royals

Prinz Nicolas wird 11: Heimkehrerin Madeleine postet neues Foto ihres Sohnes

Madeleine ist die jüngere Schwester von Thronfolgerin Victoria und Prinz Carl Philip. Sie ist seit 13 Jahren mit Christopher O'Neill verheiratet.
15.06.2026, 14:05

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Prinzessin Madeleine von Schweden geht mit ihren Töchtern Leonore und Adrienne an zwei Wachen in Uniform vorbei.

Zum Ehrentag ihres Sohnes veröffentlichte die schwedische Prinzessin Madeleine ein neues Foto. "Alles Liebe zum 11. Geburtstag, Nicolas! Wir lieben dich alle so sehr!", kommentierte sie das Bild, das das Geburtstagskind lächelnd in einem weißen Poloshirt zeigt.

Madeleine ist die Tochter von König Carl XVI. Gustaf und der in Heidelberg geborenen Königin Silvia und die jüngere Schwester von Thronfolgerin Victoria und Prinz Carl Philip. Sie ist seit 13 Jahren mit Christopher O'Neill verheiratet.

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Rückkehr nach Schweden

Gemeinsam mit ihren Kindern Prinz Nicolas, Prinzessin Leonore und Prinzessin Adrienne lebten sie einige Jahren im US-Staat Florida, kehrten 2024 aber in ihre skandinavische Heimat zurück. Die Prinzessin und ihr Mann hätten den Entschluss gefasst, dass die Familie bis auf weiteres in Schweden wohnen solle, hatte der Palast schon 2023 verkündet. Ihre Kinder sollten auf eine Stockholmer Schule gehen, hieß es.

Agenturen, kurier.at, kat  | 

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