Prinz Nicolas wird 11: Heimkehrerin Madeleine postet neues Foto ihres Sohnes

Zum Ehrentag ihres Sohnes veröffentlichte die schwedische Prinzessin Madeleine ein neues Foto. "Alles Liebe zum 11. Geburtstag, Nicolas! Wir lieben dich alle so sehr!", kommentierte sie das Bild, das das Geburtstagskind lächelnd in einem weißen Poloshirt zeigt.

Madeleine ist die Tochter von König Carl XVI. Gustaf und der in Heidelberg geborenen Königin Silvia und die jüngere Schwester von Thronfolgerin Victoria und Prinz Carl Philip. Sie ist seit 13 Jahren mit Christopher O'Neill verheiratet.