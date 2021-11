Paris Hilton ändert unerwartet Hochzeitspläne

Paris Hilton will am Tag ihrer Hochzeit offenbar nichts dem Zufall überlassen. Seit Wochen schon laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Nun soll die Hotel-Erbin nur wenige Wochen vor ihrem großen Tag ihre Hochzeitslocation kurzfristig geändert haben. Wie Page Six berichtet, soll Hilton planen, ihren Verlobten Carter Reum am 11. November auf dem Anwesen ihres verstorbenen Großvaters Barron in Bel-Air zu heiraten.

Paris Hilton ändern kurzfristig Hochzeitsvorbereitungen

Ursprünglich wollten Hilton und ihr Verlobter einander in der "Good Shepherd Church" in Beverly Hills das Jawort geben. "Das hat sich vor etwa einer Woche geändert. Es wurde mehrmals geändert. Ursprünglich wollten sie in der Kirche heiraten, aber sie haben es sich vor etwa einer Woche anders überlegt", so ein namentlich nicht genannter eingeladener Gast gegenüber Page Six. Die Änderung des Veranstaltungsortes soll auch von einem weiteren Insider bestätigt worden sein. Es wird außerdem berichtet, dass die 40-Jährige vorhabe, ihre Hochzeit für ihre Doku "Paris in Love" filmen zu lassen.