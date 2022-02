Paola Maria und Alexander Koslowski: Trennung bei Youtube-Stars

Die beiden deutschen Youtube-Stars Paola Maria und Alexander "Sascha" Koslowski haben ihre Follower mit einer unbequemen Neuigkeit konfrontiert. Das Paar werde fortan getrennte Wege gehen. In einem neuen Video auf ihrem gemeinsamen Youtube-Kanal haben die beiden ĂŒber das unerwartete Ende ihrer Ehe gesprochen.

Paola Maria und Koslowski blicken auf "harte Zeit" zurĂŒck

Das Video trĂ€gt den Titel "Wir haben uns getrennt...". Darin erlĂ€utern Maria und Koslowski die GrĂŒnde fĂŒr das Liebes-Aus, welches wohl fĂŒr viele ihrer Fans ĂŒberraschend kommt.

"Wie ihr es im Titel schon sehen könnt, haben wir uns getrennt", so die 28-jĂ€hrige Paola Maria. Es habe bereits Spekulationen darĂŒber gegeben. Geheim halten wollen die beiden die Trennung nicht lĂ€nger. "Wir wollten es einfach mal gesagt haben, da wir fĂŒr uns natĂŒrlich jetzt auch weitere Schritte gehen, wie zum Beispiel getrennt wohnen", fĂŒhrt die Youtuberin aus. Noch wohne man zusammen, doch das werde sich schon bald Ă€ndern.

Im November 2020 sind Paola Maria und Koslowski zum zweiten Mal Eltern geworden. FĂŒr ihre gemeinsamen Kind wollen die beiden Influencer auch weiterhin gemeinsam da sein.

"Uns ist es sehr wichtig, dass unsere kleinen SchĂ€tze die vollste Aufmerksamkeit und Liebe von beiden Eltern bekommen", erklĂ€rt Paola. Das Ex-Paar betont zudem, dass es "zwischen uns gibt es keinen Hass oder böses Blut" gibt. "Sascha ist und bleibt der wichtigste Mensch, er ist der Vater meiner Kinder und der Mensch, dem ich auf dieser Welt am meisten vertraue", so Paola Maria. "Zwischen uns gibt es einfach nur VerstĂ€ndnis, wir sind und bleiben eine Familie und ein Team", erklĂ€rt die Video-Bloggerin außerdem.

"Versteht mich nicht falsch, ich liebe sie wie am ersten Tag", betont Sasha. In den vergangenen Zwei Jahren hÀtten sie aber "immer wieder eine harte Zeit" gehabt, gesteht Paopla Maria. Es sei ihnen nicht gelungen, ihre Beziehung zu retten. "Wir haben immer versucht, aus dieser Zeit das Beste zu machen und rauszukommen. Wir haben aber gemerkt: Wir sind an einem Punkt, an dem wir es nicht mehr schaffen."

"Wir funktionierten nicht mehr zusammen. Wir haben uns auch selbst verloren", so Koslowski ĂŒber die schwierige Entscheidung, sich zu trennen.

Paola Maria Koslowski ist eine deutsche Webvideoproduzentin italienischer Herkunft. Sie betreibt seit Oktober 2013 den Youtube-Kanal "Paola Maria", auf dem sie Videos zu den Themen Mode, Kosmetik und Lifestyle veröffentlicht. Im Oktober 2015 verlobte sie sich mit dem Youtube-Star Sascha Koslowki. Im September 2017 folgte die Hochzeit.