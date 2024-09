Pamela Anderson: "Ich habe noch nie so viel für eine Rolle empfunden"

Anderson spielt die Hauptrolle im Film "The Last Showgirl", der am TIFF-Festival in Toronto Premiere feierte.

Für die US-Schauspielerin Pamela Anderson ("Baywatch") ist mit ihrer Hauptrolle in "The Last Showgirl" ein Traum in Erfüllung gegangen. "Ich glaube, ich habe mich mein ganzes Leben lang auf diesen Part vorbereitet", sagte Anderson am Freitagabend (Ortszeit) beim 49. Toronto International Film Festival (TIFF). Dort feierte das Drama von Regisseurin Gia Coppola vor begeistertem Publikum Weltpremiere.

Schon allein ein Drehbuch wie jenes für "The Last Showgirl" zu erhalten, sei eine komplett neue Erfahrung für sie gewesen, sagte Anderson. "Es war überhaupt das erste Mal, dass ich ein gutes, stimmiges Skript zu lesen bekam", erzählte die 57-Jährige in Toronto. "Dann dachte ich: Ich bin die Einzige, die es machen kann. Ich habe nichts zu verlieren und werde es einfach tun. Ich habe noch nie so viel für eine Rolle empfunden."

Anderson spielt in "The Last Showgirl" die Tänzerin Shelley, die seit über 30 Jahren bei einer der inzwischen letzten traditionellen Las-Vegas-Shows auftritt. Als Bühnenmanager Eddie (Dave Bautista) das Ende der langjährigen Vorstellung ankündigt, muss sich Shelley von ihrer Tanzfamilie sowie der mit Kristallen geschmückten Glitzerwelt verabschieden und ihr Leben neu ordnen. Zur Seite steht ihr dabei ihre beste Freundin Annette (Jamie Lee Curtis).