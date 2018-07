Palast teilt alte Tauffotos von William, Charles & der Queen

Prinz Louis wurde am Montagnachmittag in der Kapelle des St.-James-Palastes in London getauft. Das Fest fand im familiären Rahmen statt. Auf der Gästeliste standen Louis' Großeltern Prinz Charles und Herzogin Camilla sowie Herzogin Kates Eltern Michael und Carole Middleton. Mit dabei waren auch Prinz Harry und Herzogin Meghan sowie die schwangere Schwester von Herzogin Kate, Pippa Matthews und ihr Ehemann James Matthews sowie Kates Bruder James Middleton. Auch Williams und Kates Kinder George und Charlotte nahmen an der Zeremonie teil. Die Queen und ihr Mann, Prinz Philip waren der Taufe aus terminlichen Gründen jedoch ferngeblieben.