Neuer "Harry Potter"-Star bekam wegen Rolle Morddrohungen

Stars, die in einer Neuauflage ("Reboot") einer bekannten und beliebten Geschichte mitspielen, haben es per se nicht leicht. Es liegt in der Natur der Sache, dass sie mit ihren Vorgängern verglichen werden – und wenn sich in die Debatte auch noch gesellschaftliche Themen wie Rassismus oder Geschlechterdiskriminierung mischen, kann dieser Vergleich schnell in Anfeindungen und Hass umschlagen; vor allem, wenn soziale Medien im Spiel sind. Diese traumatische Erfahrung musste der britische Schauspieler Paapa Essiedu machen. Der 35-Jährige, dessen Familie aus Ghana stammt, wird in der neuen "Harry Potter"-TV-Serie den undurchsichtigen Magie-Professor Severus Snape verkörpern. In den Kinofilmen übernahm Alan Rickman (1946 - 2016) die Rolle.

Morddrohungen nach Casting-Bekanntgabe Wie der Schauspieler gegenüber The Times offenbarte, sieht er sich seit seiner Besetzung mit einer regelrechten Flut an Hassbotschaften konfrontiert. Besonders schockierend: Essiedu erhielt sogar direkte Morddrohungen auf sozialen Medien, beispielsweise Instagram. "Mir wurde gesagt: "Hör auf oder ich ermorde dich'", berichtete er. Diese Situation sei nicht nur für ihn belastend, sondern auch für sein privates Umfeld. "Freunde und Familie kontaktieren mich regelmäßig, um sicherzugehen, dass es mir gut geht." Essiedu kam aber nicht umhin, diesen Vorfällen auch eine gewisse Absurdität abzugewinnen. "Niemand sollte so etwas erleben müssen, nur weil er seinen Job macht", betonte er und fügte augenzwinkernd hinzu: "Ich spiele einen Zauberer in 'Harry Potter'." In solchen Situationen rufe er sich die Botschaft der Buchreihe in Erinnerung, in der am Ende stets die Liebe und nicht der Hass triumphiert. Das helfe ihm, mit den Anfeindungen umzugehen, denn emotional kalt lassen ihn diese nicht, gibt Essiedu an.