Emma Watson frisch verliebt: Das ist ihr Neuer

Der britischen Schauspielerin Emma Watson, bekannt aus der "Harry Potter"-Reihe, ist ihr Privatleben heilig. Nur sehr wenig ist über ihre romantischen Beziehungen in der Vergangenheit bekannt. Watson tut alles, um Privates auch privat zu halten. Doch nun scheint sich die 35-Jährige dazu entschlossen zu haben, ihre neue Liebe mehr oder weniger öffentlich zu machen. Wie People berichtet, wurde Watson am 4. März in trauter Zweisamkeit mit dem mexikanischen Unternehmer Gonzalo Hevia Baillères gesichtet. Das Magazin veröffentlichte auch Bilder, auf denen die beiden Turteltauben küssend in einer Warteschlange am Flughafen zu sehen sind. Später am Abend wurden sie auch bei einem gemeinsamen Dinner beobachtet.

Emma Watsons Neuer ist Milliardär Gerüchte um die Romanze zwischen Watson und Hevia Baillères gibt es bereits seit Monaten. Schon Ende 2025 tauchten erste Hinweise auf die mögliche Beziehung zwischen ihnen auf. Laut dem Magazin Quién verbrachten die beiden Zeit in den französischen Alpen. Auch ein gemeinsamer Aufenthalt in Punta Mita, einer idyllischen mexikanischen Halbinsel, wurde dokumentiert. Der Name Gonzalo Hevia Baillères ist der breiten Masse zwar kein Begriff, doch zumindest in Mexiko ist er eine Person der Öffentlichkeit. Der Unternehmer entstammt einer der reichsten Familien des Landes und ist Erbe eines Milliardenvermögens. Wie Us Weekly berichtet, besuchte er renommierte Bildungseinrichtungen wie das Schweizer Internat Le Rosey und die Ransom Everglades School in Miami. Seine akademische Laufbahn schloss er mit einem Wirtschaftsstudium in Mexiko ab. Hevia Baillères ist laut Cosmopolitan Gründer und CEO von Lok, einem Unternehmen, das sich auf Künstliche Intelligenz in den Bereichen Logistik und Mobilität fokussiert hat. Zudem leitet er die Investmentfirma HBeyond, die transformative Technologien fördert und Büros in New York, Miami und Mexiko-Stadt unterhält.