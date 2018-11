Owen Wilson: Er weigert sich, neugeborene Tochter zu sehen

Schauspieler Owen Wilson und seine Ex-Freundin Varunie Vongsvirates sind im Oktober Eltern einer Tochter geworden. Doch wie nun aus dem Umfeld des einstigen Paares bekannt wurde, soll sich der 49-Jährige weigern, die kleine Lyla als sein Kind zu akzeptieren.

Owen Wilson: Kein Kontakt zur Tochter?

Wilson soll sein jüngstes Kind seit der Geburt noch kein einziges Mal gesehen haben. Angeblich habe er auch vor Gericht angegeben, seinen Nachwuchs nicht besuchen zu wollen. "Er will sie nicht besuchen und auch nicht das Sorgerecht für sie", berichtet das Magazin US Weekly in Berufung auf eine anonyme Quelle. Und das, obwohl ein angeblicher Vaterschaftstest positiv ausgefallen sein soll.