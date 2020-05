Ottos Erinnerung an den Trauerzug für Franz Joseph I.

Tatsächlich konnte sich Otto Habsburg bis ins hohe Alter an dieses Ereignis erinnern, auch wenn er damals erst vier Jahre alt war. Die Trauerfeiern für seinen Großonkel hatten sich ihm ins Gedächtnis eingegraben. Seine Schilderung berührt auch heute noch: "Das große Ereignis meiner Kindheit war naturgemäß die Beisetzung von Kaiser Franz Joseph I., als ich an der Seite meiner Eltern jenem Leichenwagen folgte, hinter dem ich auch, ein dreiviertel Jahrhundert später, dem Sarge meiner Mutter auf dem Weg in die Kapuzinergruft folgte.



Es war eine düstere Zeremonie. Für mich als einziges Kind war es ein enormer Eindruck, von diesen ganzen Türmen von Erwachsenen umgeben zu sein." Und er erzählte: "Ich hatte das Gefühl, dass etwas Bewegendes geschieht. Überall waren die großen Menschenmassen, meist schwarz gekleidet."



Selbst Hollywood-Starregisseur Billy Wilder erinnerte sich in seinen Memoiren an den kleinen Kronprinzen. Der Schriftsteller und Dichter Felix Salten empfand das weiß gekleidete Kind unter all den schwarz gekleideten Erwachsenen "wie ein ganz leise und Wehmütig aufklingendes Frühlingslied".



In der Menschenmenge in der Mariahilfer Straße stand damals ein Knabe entlang des Trauerkondukts von Schönbrunn in die Innenstadt, der viel später die österreichische Politik prägte. Auch ihm blieb der Eindruck des Leichzugs tief im Gedächtnis. Es war Bruno Kreisky - damals im Alter von fünf Jahren. Der Sohn einer wohlhabenden großbürgerlichen Familie schilderte später: "Der Leichenzug führte durch Mariahilf, und die Kinder in den Bezirken, durch die er von Schönbrunn in die Stadt hineinzog, mussten Spalier stehen. Es war ein eiskalter, grausiger Tag, und wir froren entsetzlich.



Als der Trauerzug endlich herankam, schien es mir, als fülle sich die ganze Welt mit Schwarz. Es war eine einzige Demonstration der Schwärze, und in den Gesichtern der Menschen waren Schmerz und Sorge zu lesen; was mochte jetzt werden? Als ich nach Hause zurückkam, musste ich meinen Mantel anbehalten, weil es keine Kohlen gab. Es war ein Tag der Kälte und Düsternis in jedem Sinne, und noch in der Erinnerung hat er etwas Unheilvolles."



Tatsächlich konnte Franz Josephs Nachfolger Karl I. den Gang der Geschichte nicht mehr aufhalten: Der Erste Weltkrieg endete in der Auflösung der Donaumonarchie - daran konnte auch der letzte Habsburger-Kaiser nichts mehr ändern.