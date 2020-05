Otto und seine berühmten Ahnen

Otto Habsburg über Kaiser Franz Joseph (1830-1916)

Für mich als Kind war die Autorität, die der alte Mann ausstrahlte, physisch spürbar. Das Besondere war, dass ihm jeder nahekommen konnte. Er hat in seinem Leben Zehntausende Menschen in Audienz empfangen. Und trotz dieser Nähe zur Bevölkerung war er nicht gezwungen, sich ständig beschützen zu lassen. Es wäre heute undenkbar, dass ein Staatsoberhaupt ohne Polizeibegleitung Tag für Tag durch seine Hauptstadt fährt, um den Ort seiner Arbeit zu erreichen.



Aber natürlich, wie jeder Mensch, der handelt, hat Kaiser Franz Joseph Fehler begangen, sicherlich sehr weitreichende Fehler. Ich spreche über den Weg, der zum Ersten Weltkrieg führte. Man darf dabei aber auch nicht vergessen, dass die Sache schon sehr weit entwickelt war, ein Krieg lag einfach in der Luft. Die Leute haben im Jahr 1914 nicht gewusst, was ein Krieg wirklich bedeutet, weil's damals schon so lange keinen mehr gegeben hat, und daher sind sie viel leichter in diese Katastrophe hineingeschlittert.

Über Kaiserin Elisabeth (1837- 1898)

Meine Mutter hat mir gesagt, und sie muss es wirklich gewusst haben, dass das eigentlich eine sehr gute Beziehung war zwischen Elisabeth und Kaiser Franz Joseph. Die Ehe war nur deswegen eigenartig, weil die Kaiserin viel in der Welt herumgereist ist. Aber an sich hat sie der Kaiser bis zuletzt geliebt und sie ihn auch. Ihr Tod war einer der härtesten Schläge, die Kaiser Franz Joseph erfahren hat. Besonders, weil es so unerwartet gekommen ist.

Über Kronprinz Rudolf (1858-1889)

Es war eine tragische Entwicklung, die aus seiner Persönlichkeit zu erklären ist. Dahinter stand ganz eindeutig sein charakterlicher Verfall. Er war ein hoch intelligenter Mensch, nicht immer mit dem richtigen Urteil, aber das ist ja bei hoch intelligenten Menschen oft der Fall. Er war außerdem jemand, der in sich nicht gefestigt war. Und daher ist die Logik förmlich drinnen in der Tragödie, die schließlich nach Mayerling führte.