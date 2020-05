Otti Fischer gibt nicht auf

In den USA herrschen strenge Gesetze, um die Privatsphäre von Stars zu schützen: Am Montag ist ein 36-jähriger Amerikaner zu zehn Jahren Haft und einer Geldstrafe in Höhe von 76.000 Dollar verurteilt worden. Der Mann hatte die Computer von Hollywood-Stars angezapft und intime Details im Internet verbreitet. Das berühmte Nacktfoto von Scarlett Johansson vor einem Spiegel gehört dazu.