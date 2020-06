Ossi Schellmann rockt wie "Robbie"

Zum Ehrentag trat eine besondere Formation auf. Eine Melange aus dem "Hot Pants Road Club", den "Free Man Singers" ( Werner Eichhorn) und dem Star-Gitarristen Neil Taylor , der schon mit Größen wie Tina Turner , Peter Gabriel und Robbie Williams tourte.



Wie das kam? Andie Gabauer vom "Hot Pants Road Club": "Unsere Manager kennen einander. Neil hatte genau die Woche Zeit und so musste ich schnell ein paar Auftritte organisieren. Ich hab Ossi getroffen und ihn gefragt, ob er ein Platzerl für uns hat." Darauf Ossi: "Und ich habe gesagt, das trifft sich gut, denn genau in dieser Woche hab’ ich eh was zum Feiern." Gabauer auch, sein "Hot Pants Road Club" begeht heuer 20-jähriges Jubiläum und macht diesen Freitag Halt im Wiener Orpheum.



Bis in die frühen Morgenstunden ließen die Nobeljuweliere Reini Köck und Sven Boltenstern, Neo-Ehepaar Pius Strobl und Eva Pölzl und viele mehr den "Gold-Ossi" hochleben.