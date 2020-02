Oscars 2020: Eminem traf bei Gala seinen "Onkel Elton John"

Mit seinem Auftritt bei der diesjährigen Oscarverleihung am Sonntagabend (Ortszeit) überraschte Eminem im Dolby Theatre von Los Angeles: Der 47-Jährige, der mit bürgerlichem Namen Marshall Bruce Mathers III heißt, sang auf der Bühne seinen Hit "Lose Yourself", der 2003 mit einem Oscar ausgezeichnet wurde. Elton John gewann in diesem Jahr seine zweite Trophäe für den besten Originalsong "(I'm Gonna) Love Me Again" aus dem Biopic "Rocketman".