Orlando Bloom: Ein Hund ist eine wunderbare Vorbereitung auf das Familienleben

Hollywood-Star Orlando Bloom („Fluch der Karibik“) lebt mit einem Pudel zusammen und hat nichts gegen einen Besuch des Vierbeiners in seinem Schlafzimmer. „Meine Hunde schlafen im Bett. Gerade bei kleineren Hunden gehört das für mich einfach dazu“, sagte der 49-Jährige der Zeitschrift Bunte.

Der Pudel trägt laut Bloom den Namen „Biggie Smalls“ (deutsch etwa: „Großer Kleiner“) – eine Anspielung auf Rapper The Notorious B.I.G., dessen Spitzname Biggie Smalls war. „Trotz seiner Statur hat er die Persönlichkeit eines ganz Großen“, sagte der Brite weiter.

Vorbereitung auf Familienleben

Von seinem Hund gelernt hat er „definitiv Geduld!“, meinte der Schauspieler. „Und meine Hunde haben mich gelehrt, Verantwortung zu übernehmen. Ein Hund ist eine wunderbare Vorbereitung auf das Familienleben. Ich hatte Hunde, bevor ich selbst Vater wurde.“