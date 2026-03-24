Popstar Katy Perry und Schauspieler Orlando Bloom galten als Traumpaar Hollywoods - bis sie im vergangenen Jahr ihre Trennung bekannt gaben. Die beiden waren seit 2019 verlobt und teilen sich eine gemeinsame Tochter. Perry hat inzwischen bei Ex-Premierminister Justin Trudeau ihr neues Liebes-Glück gefunden. Doch auch Bloom scheint nicht lange Single geblieben zu sein. Seit Monaten schon soll er Bikini-Model Luisa Laemmel daten.

Was läuft zwischen Orlando Bloom und Luisa Laemmel?

Gerüchte um eine neue Frau im Leben des "Herr der Ringe"-Stars kamen auf, als der 49-jährige Bloom vergangene Woche mit der 28-jährigen Schweizerin, die unter anderem für Calvin Klein modelt, Berichten zufolge einen Kurzurlaub in der Schweiz machte, begleitet von seinem Hund.

Offiziell nahm Orlando Bloom an einer Werbeveranstaltung für Porsche teil.

Doch laut Daily Mail soll der Hollywoodstar während seines Aufenthalts in Europa auch Freunde und Familie von Laemmel kennengelernt haben. Das Paar selbst bewohnte Berichten zufolge zunächst eine Luxussuite im Dolder Grand in Zürich. Anschließend hätten sich der Schauspieler und das Model ein Wochenende im Fünf-Sterne-Resort Bürgenstock am Vierwaldstättersee gegönnt.