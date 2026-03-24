Nach Trennung von Katy Perry: Orlando Bloom datet dieses 28-jährige Model
Popstar Katy Perry und Schauspieler Orlando Bloom galten als Traumpaar Hollywoods - bis sie im vergangenen Jahr ihre Trennung bekannt gaben. Die beiden waren seit 2019 verlobt und teilen sich eine gemeinsame Tochter. Perry hat inzwischen bei Ex-Premierminister Justin Trudeau ihr neues Liebes-Glück gefunden. Doch auch Bloom scheint nicht lange Single geblieben zu sein. Seit Monaten schon soll er Bikini-Model Luisa Laemmel daten.
Was läuft zwischen Orlando Bloom und Luisa Laemmel?
Gerüchte um eine neue Frau im Leben des "Herr der Ringe"-Stars kamen auf, als der 49-jährige Bloom vergangene Woche mit der 28-jährigen Schweizerin, die unter anderem für Calvin Klein modelt, Berichten zufolge einen Kurzurlaub in der Schweiz machte, begleitet von seinem Hund.
Offiziell nahm Orlando Bloom an einer Werbeveranstaltung für Porsche teil.
Doch laut Daily Mail soll der Hollywoodstar während seines Aufenthalts in Europa auch Freunde und Familie von Laemmel kennengelernt haben. Das Paar selbst bewohnte Berichten zufolge zunächst eine Luxussuite im Dolder Grand in Zürich. Anschließend hätten sich der Schauspieler und das Model ein Wochenende im Fünf-Sterne-Resort Bürgenstock am Vierwaldstättersee gegönnt.
Insider: "Sie stehen in ständigem Kontakt"
Bloom und Laemmel wurden erstmals letzten Monat zusammen gesehen, als sie Arm in Arm den Super Bowl in Santa Clara, Kalifornien, verließen. Einem Augenzeuge zufolge, sollen sie schon da sehr vertraut miteinander umgegangen sein. Die Daily Mail veröffentlichte ein Foto, das im Rahmen des Sport-Events aufgenommen wurde und auf dem die beiden gemeinsam zu sehen sind (zu sehen hier).
"Orlando und Luisa treffen sich schon seit einigen Monaten heimlich. Sie sind zu einer richtigen kleinen Familie geworden, und Orlando hat sogar seinen Zwergpudel Biggie Smalls für die Reise einfliegen lassen", zitiert die Sun nun einen Insider, der Einblicke in den vermeintlichen Beziehungs-Status des Schauspielers und des Models gibt. "Er lebt in Los Angeles, sie in New York, deshalb sehen sie sich nicht ständig, aber sie stehen in ständigem Kontakt, und es knistert gewaltig zwischen ihnen."
Offiziell haben sich Orlando Bloom und Luisa Laemmel bisher nicht zu den Gerüchten geäußert.
Wer ist Luisa Laemmel?
Laut der offiziellen Webseite ihrer Model-Agentur wurde Laemmel in Zürich geboren, wo sie auch aufwuchs. Im Alter von sechzehn Jahren startete sie ihre Modelkarriere nach ihrer Teilnahme am Elite Model Look-Wettbewerb. Neben ihren ersten Schritten in der Modebranche verfolgte sie ihre akademischen Interessen und studierte Psychologie in England, wo sie einen Bachelor of Science (Honours) in Psychologie erwarb.
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