Orlando Bloom: Bühnen-Ausraster wegen ignorantem Theatergast

Wollen Sie einen Schauspieler so richtig wütend machen, holen Sie am besten während der Vorstellung ihr Handy oder iPad heraus und filmen das Stück einfach ungefragt mit. So auch eine Zuseherin während des Theaterstückes "Killer Joe" in London, in welchem Hollywoodstar Orlando Bloom (41) aktuell zu sehen ist. Wie die britische Daily Mail berichtet, holte eine Zuschauerin einfach ihr iPad aus der Tasche, um Hollywood-Star Orlando Bloom auf der Bühne zu filmen. Bloom unterbrach daraufhin gleich zweimal die Vorstellung, da die Dame anfangs nicht gewillt war, das Gerät wegzustecken.