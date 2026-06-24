Organentnahme rettete Schauspieler Joe Manganiello das Leben

In seiner im Oktober erscheinenden Biografie "Bloodlines" berichtet Schauspieler Joe Manganiello von einer hinter ihm liegenden gesundheitlichen Krise. Er habe mit "einer ganzen Reihe von Autoimmunerkrankungen" zu tun gehabt, zitiert das US-People-Magazin vorab aus dem Werk. Betroffen seien demnach Schilddrüse, Verdauungssystem, Haut, Lunge und Augen gewesen.

Sieben Jahre lang habe er unter chronischen Schmerzen gelitten und sich schließlich einer lebensrettenden Organentnahme unterziehen müssen, so Manganiello, der People zufolge von einem Überlebenskampf schreibt. Worum es genau ging, ist bislang nicht bekannt.

"Brutalste und schwierigste Zeit meines Lebens"

Manganiellos Ärzte seien ratlos gewesen. "Es war die brutalste und schwierigste Zeit meines Lebens, eine, die ich nicht einmal meinem schlimmsten Feind wünschen würde, aber auch mein größtes Abenteuer", zitiert People aus der Zusammenfassung des Buchs. "Ich hoffe, dass das, was ich auf dieser Reise durchgemacht habe, den Lesern und Leserinnen Hoffnung geben kann, dass für sie Antworten und Heilung auf der anderen Seite dessen liegen, womit sie gerade zu kämpfen haben." An seinen Memoiren zu schreiben, habe ihm eine neue Perspektive geschenkt, "die mir half zu erkennen, dass mein Leiden ein Kokon war, aus dem ich für immer verändert hervorgehen würde".