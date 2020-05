Wiener Wein, der muss heuer sein

Hans Schmid: "2007 habe ich das Weingut und den Heurigen ,Mayer am Pfarrplatz‘ übernommen, habe im Sinne des Ing. Mayer den Wein produziert und das Unternehmen geführt. Wir wurden auch relativ rasch ,Salonwein-Sieger‘, was uns sehr gefreut hat. Aber den alten Mayer hat immer schon gestört, dass es am Opernball keinen offiziellen Wiener Wein gab, und jetzt, ja, jetzt würde ich mir wünschen, dass er das noch miterlebt hätte, aber leider ist er vergangenes Jahr verstorben."

Schmid wird im Heurigen-Bereich des Opernballs am 16. Februar seinen berühmten Gemischten Satz kredenzen, zu dem Weinprofessor Bernulf Brucker, der die Rebensäfte bewertete, Folgendes einfiel: "Eine Rebsorte ist wie eine Violine, ein Gemischter Satz wie ein ganzes Orchester."