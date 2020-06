ATV ist auf Lugner "nicht angewiesen"

Roter Teppich

Eröffnet wird der Opernball am Donnerstag um 20.15 Uhr in ORF 2 mit einem von Lisbeth Bischoff gestalteten Rückblick auf Höhepunkte vergangener Opernbälle: "Walzer, Glamour und Skandale – Geschichten einer Ballnacht". Die weiteren Programmpunkte: "Red Carpet" (21.10 Uhr), "Die Eröffnung" (21.45 Uhr) und "Das Fest" (23.10 Uhr).



Höhepunkte

"Seitenblicke" und "Chili" berichten vor und nach dem Ball. In " Heinzl am Opernball" zeigt Dominic Heinzl Highlights des Ballabends (Freitag 20.15 Uhr, ORFeins ).

Als Moderatoren führen heuer Alfons Haider, Mirjam Weichselbraun und Barbara Rett durch das Programm. Kommentiert wird von Karl Hohenlohe und Christoph Wagner-Trenkwitz.