Foto: Richard Shotwell/Invision/AP

Richard Lugner wird nach Goldie Hawn im Vorjahr auch diese Jahr einen Hollywood-Goldie zum Opernball bringen. Entgegen der letzten Gerüchte wird es nicht Jane Fonda sein.

Schauspielerin Melanie Griffith (60) soll den Baumeister zum Ball begleiten, wie er in einer Pressekonferenz am Mittwoch in der Lugner City erklärte.

Foto: Jordan Strauss/Invision/AP

Bringt Designer auf ihre Kosten mit

Am Dienstagnachmittag (6. Februar) vor dem Ball wird die Ex von Don Johnson und Antonio Banderas in Wien laden. Am Flughafen will sie aber nicht begrüßt werden. Die Golden Globe Gewinnerin ("Die Waffen der Frauen" - Lugner konnte sich bei der Konferenz nicht an den Film erinnern) wird im Grand Hotel absteigen. Auf ihre eigenen Kosten wird sie einen Designer mitbringen.

Am Mittwoch ist Griffith dann erstmals öffentlich mit Lugner um 13 Uhr bei einer Pressekonferenz zu sehen, danach gibt es um 14 Uhr eine Autogrammstunde.

Keine Jane Fonda - zu alt

Zu dem Gerücht, er wird von Fonda zum Ball begleitet, meinte Lugner, dass er einer über 80-Jährigen das Geschubse und Gedränge in der Oper nicht antun wolle und er diesen Namen nie ins Spiel gebracht hat.

Foto: AP/Evan Agostini

Mehr über Melanie Griffith

Sie wurde 1957 als Tochter der bekannten Hollywood-Schauspielerin Tippi Hedren ("Die Vögel") geboren. Schon mit 12 Jahren stand Melanie das erste Mal vor der Kamera.

Foto: AP/MATT SAYLES

Foto: www.photopress.at Schnell wurde sie zur gefeierten Schauspielerin. Sie war für den Oscar nominiert und gewann einen Golden Globe für "Die Waffen der Frauen". In den 80er Jahren galt Griffith als einer der größten und talentiertesten Hollywoodstars.

Schlagzeilen mit Beauty-OPs

Dann aber wurden die Angebote schlechter und die mittlerweile vier Mal verheiratete Dreifachmutter (Dakota, Stella, Alexander) machte in den letzten Jahren nur noch mit Beauty-OPs Schlagzeilen.

Foto: pps.at

Seit 2015 ist sie offiziell von Antonio Banderas geschieden und seither Single. Mit ihrer ersten großen Liebe Don Johnson war sie gleich zwei Mal verheiratet.

Foto: WireImage/Ron Galella

Das erste Mal 1976. Die Ehe wurde aber noch im selben Jahr wieder geschieden. Nach ihrer Hochzeit mit Kollege Steven Bauer versuchte sie es von 1989 bis 1996 erneut mit Johnson.

