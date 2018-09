Oops: Britney Spears vergisst auf Bühne, wo sie gerade auftritt

Oops ... sie hat es tatsächlich getan: Britney Spears (36) wurde während eines Gigs in der englischen Stadt Blackpool ausgepfiffen, nachdem ihr entfallen war, in welcher Stadt sie sich überhaupt gerade befand.

Lacher und Buhrufe

Nach einem Song fragte der Popstar in die Menge: "Wie geht es, Birmingham?" Nach einem kurzen Moment korrigierte sie sich: "Ich meine Blackpool." Die Menge brach daraufhin in eine Mischung aus Lachen, Klatschen und Buhrufen aus. "Dies ist meine letzte Show von 'Piece of Me'", sagte die "Toxic" -Sängerin mit britischem Akzent.