"Onkel Jesse" John Stamos: Wäre ohne meinen Therapeuten heute wohl nicht hier

Schauspieler John Stamos hat eigenen Angaben zufolge als Kind sexuellen Missbrauch erfahren. Er sei zehn oder elf Jahre alt gewesen, sagte der US-Schauspieler im Gespräch mit dem People-Magazin. Es habe lange gedauert, bis es den Missbrauch durch eine Babysitterin als solchen bennennen konnte. "Ich musste erst ein Buch schreiben", so Stamos zu People. Seine Memoiren "If You Would Have Told Me" erschienen im vergangenen Jahr.

Stamos ist hierzulande vor allem als Onkel Jesse aus der Kult-Sitcom "Full House" bekannt, die von 1987 bis 1995 beim US-Sender ABC ausgestrahlt wurde.

Anlaufstellen und Hilfe bei Missbrauch und Gewalt Sind Sie Opfer einer Straftat geworden? Informationen, kostenlose Beratung und Unterstützung erhalten Sie bei der Verbrechensopferhilfe WEISSER RING. Telefonberatung unter: 0800 112 112 Wenn Gewalt oder Missbrauch einen Ihrer Angehörigen, Bekannten, eine Schülerin oder einen Schüler betreffen, dann wenden Sie sich an die Beratungsstelle Die möwe.Telefonberatung unter: 01 532 15 15 Wenn Sie als Frau von Gewalt betroffen sind, wenden Sie sich an die Frauenhelpline. Die Beratungs- und Hilfsangebote sind kostenlos und das Team rund um die Uhr erreichbar. Telefonberatung unter: 0800 222 555

Stamos und Saget arbeiteten mit Phil Stutz Heute sagt der Schauspieler, der in der Vergangenheit auch seine überstandene Alkoholsucht öffentlich machte, dass ihm sein Therapeut wohl das Leben gerettet hat. "Ich wäre wahrscheinlich nicht hier ohne ihn", so Stamos im Gespräch mit dem Promiportal Page Six. Er befinde sich seit "fast 20 Jahren" in Behandlung bei dem bekannten US-Psychiater und Psychotherapeuten Phil Stutz. "Er hat mir sehr geholfen, nüchtern zu werden", schildert Stamos. "Als ich das erste Mal zu Stutz ging, sagte er: 'Wenn du nicht so dumm wärst, würdest du erkennen, wie gut du es hast', und ich sagte: 'Du hast recht.'" Er habe Stutz einst auch seinem verstorbenen "Full House"-Kollegen Bob Saget empfohlen. "Er trieb mich am Anfang in den Wahnsinn und ich sagte: 'Du musst in Therapie gehen, wenn du mit mir befreundet sein willst', also ging er zu Stutz und Stutz half auch ihm."

Im April 2018 ist Stamos zum ersten Mal Vater geworden. "Von nun an wird das Beste an mir immer meine Frau und mein Sohn sein", schrieb er damals auf Instagram. Der Bub trägt den Namen Billy Stamos, wie der 60-Jährige bekannt gab. Kurz zuvor hatte Stamos das Model Caitlin McHugh geheiratet. Eine Anspielung auf seine Rolle des in der TV-Serie "Full House" konnte sich Stamos damals nicht verkneifen: In einem Hashtag bemerkte er, dass er jetzt nicht mehr nur Onkel sei. "Wenn ich herausfände, dass jemand meinem Sohn so etwas angetan hat, ist das eine ganz andere Geschichte", sagt Stamos zu People. Der Schauspieler, der in den 80er Jahren mit der TV-Serie "General Hospital" bekannt wurde, war von 1998 bis 2005 mit der Schauspielerin Rebecca Romijn ("X-Men") verheiratet. Die Ehe blieb kinderlos.