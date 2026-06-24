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Olympiasiegerin Kristina Vogel: Sexualität wird mir als behinderter Mensch aberkannt

"Ich will nicht als Mensch mit Behinderung, sondern als Frau gesehen werden", so Vogel.
24.06.2026, 10:40

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Kristina Vogel mit lockigem Haar sitzt in einem Rollstuhl und trägt ein blaues, glitzerndes Abendkleid vor einer Sponsorenwand.

Die seit einem Trainingsunfall querschnittsgelähmte Bahnrad-Olympiasiegerin Kristina Vogel hat die fehlende Wahrnehmung der Sexualität behinderter Menschen kritisiert. "Sexualität wird mir als behindertem Menschen aberkannt", sagte die 35-Jährige der Illustrierten Bunte. Dabei sehe Sexualität bei ihr nur anders aus. "Ich will nicht als Mensch mit Behinderung, sondern als Frau gesehen werden", sagte Vogel.

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Der Trainingsunfall der früheren Sportlerin liegt mittlerweile acht Jahre zurück. Sie nennt den Unfall inzwischen ihren "Happy Life Day", sagte Vogel der Bunte.

Agenturen, kurier.at, kat  | 

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