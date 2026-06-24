Olympiasiegerin Kristina Vogel: Sexualität wird mir als behinderter Mensch aberkannt

Die seit einem Trainingsunfall querschnittsgelähmte Bahnrad-Olympiasiegerin Kristina Vogel hat die fehlende Wahrnehmung der Sexualität behinderter Menschen kritisiert. "Sexualität wird mir als behindertem Menschen aberkannt", sagte die 35-Jährige der Illustrierten Bunte. Dabei sehe Sexualität bei ihr nur anders aus. "Ich will nicht als Mensch mit Behinderung, sondern als Frau gesehen werden", sagte Vogel.