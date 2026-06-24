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Olympiasiegerin Kristina Vogel: Sexualität wird mir als behinderter Mensch aberkannt
"Ich will nicht als Mensch mit Behinderung, sondern als Frau gesehen werden", so Vogel.
Die seit einem Trainingsunfall querschnittsgelähmte Bahnrad-Olympiasiegerin Kristina Vogel hat die fehlende Wahrnehmung der Sexualität behinderter Menschen kritisiert. "Sexualität wird mir als behindertem Menschen aberkannt", sagte die 35-Jährige der Illustrierten Bunte. Dabei sehe Sexualität bei ihr nur anders aus. "Ich will nicht als Mensch mit Behinderung, sondern als Frau gesehen werden", sagte Vogel.
Der Trainingsunfall der früheren Sportlerin liegt mittlerweile acht Jahre zurück. Sie nennt den Unfall inzwischen ihren "Happy Life Day", sagte Vogel der Bunte.
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