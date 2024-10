Olivia Rodrigo stürzt bei Auftritt in Melbourne in Loch

US-Sängerin Olivia Rodrigo ("Vampire") hat mit einem Sturz bei einem Konzert in Australien für Aufregung gesorgt. Die 21-Jährige veröffentlichte auf TikTok einen Clip, der den Vorfall zeigt.

"Ich bin Okay hahaha", schrieb sie in die Kommentare. Medienberichten zufolge stürzte die Sängerin in Melbourne. Sehen Sie den Clip hier:

Auf einem anderen Video auf der Plattform X (vormals Twitter) ist zu sehen, dass Rodrigo gerade dabei war, das Publikum zum Jubeln zu animieren. Sie lief von einem Bühnenende zum anderen, als sie plötzlich fiel. "Oh mein Gott, das war lustig", sagte sie, als sie wieder hinauskletterte. "Manchmal ist da einfach ein Loch in der Bühne."

Quasi über Nacht wurde Rodrigo als 18-Jährige mit ihrer Debütsingle "drivers license" weltberühmt. Erst ein Hit auf TikTok, hatte der Song Rekorde bei den Streamingplattformen und in den Charts geknackt.

2003 in Kalifornien geboren, begann Rodrigo mit sieben Jahren, Klavierunterricht zu nehmen. Mit zwölf habe sie angefangen, Songtexte zu schreiben, erzählte sie laut ihrer Plattenfirma Interscope einmal. "Nichts ist besser, als am Klavier in meinem Schlafzimmer zu sitzen und einen richtig traurigen Song zu schreiben. Es ist wirklich das Beste der Welt." Ihr 2021 erschienenes Debüt-Album "Sour" feierte große Erfolge. 2023 erschien "Guts".

Rodrigo befindet sich zurzeit auf ihrer gleichnamigen Welttournee. In den nächsten Tagen sind weitere Konzerte in Sydney geplant. In Österreich macht Rodrigo nicht Halt.