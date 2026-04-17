Deep Plane Facelifting: Olivia Jones nach achtstündiger Beauty-OP "durchrenoviert"

Die Hamburger Dragqueen Olivia Jones (bürgerlich Oliver Knödel) hat sich einem Facelifting unterzogen - und steht dazu. Insgesamt acht Stunden hat die Schönheitsoperation gedauert, bei der Jones' Gesicht aufwendig gestrafft wurde. Olivia Jones unterzog sich "Deep Plane Facelifting" Auf Instagram präsentierte sie vor wenigen Tagen das Ergebnis. "Neue Bar, neues Gesicht, die Mutti hat total durchrenoviert", scherzte Jones in einem Video, sprach aber auch über die weniger schönen Aspekte eines solchen Eingriffs. "Ich kann euch sagen, dass war eine Riesenquälerei", so die Dragqueen. "Die ersten Tage habe ich mich morgens gar nicht im Spiegel erkannt. Ich war wie so ein Chamäleon. Mein Gesicht hatte jeden Tag eine andere Farbe."

Im Interview mit der Zeitung Bild verriet Jones, dass sie ein sogenanntes Deep Plane Facelifting durchführen hat lassen, bei dem nicht nur die Haut, sondern auch tiefere Gewebeschichten gestrafft werden. "Die Ohrläppchen habe ich mir auch direkt etwas kürzen lassen. Wegen meiner schweren Ohrringe hatte ich so Dackelschlappohren. Das Kinn wurde mit einem kleinen Implantat neu modelliert", so Jones. "Ich wollte nicht mehr länger auf Mutter Natur vertrauen. Das Doppelkinn hat mich am meisten gestört. Ich bin groß und werde meistens von unten fotografiert. Da sah ich aus wie ein Pelikan. Durch die Fältchen unter den Augen wurde das Schminken schwieriger. Aber solche Eingriffe sind immer mit Risiken verbunden. Das sollte man nicht auf die leichte Schulter nehmen." Sie selbst ist mit dem Ergebnis zufrieden.