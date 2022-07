Oliver und Amira Pocher: Streit wegen Heidi Klum

"So viele kritisieren Heidi. Ich finde, dass sie wenigstens das Kinderthema einfach top macht. Wenn du so eine Knaller-Tochter hast, dann kannst du sie nicht verstecken, dann muss sie raus in die Welt", sagte Amira Pocher in Bezug auf Klums √§lteste Tochter Leni Klum, die wie ihre ber√ľhmte Mama inzwischen auch als Model arbeitet.

Es sei ja auch eigener Wunsch der inzwischen 18-J√§hrigen gewesen, ins Modelbusiness einzusteigen, betonte Amira. "Leni ist √ľberirdisch sch√∂n. So ein sch√∂nes, junges M√§dchen, eine junge Frau", schw√§rmte sie von der Klum-Tochter. "Unglaublich."