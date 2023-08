Oliver Pocher: Vater Gerhard erlitt schweren Schlaganfall

Den Geburtstag seines Papas Gerhard nahm der deutsche Komiker Oliver Pocher zum Anlass, die Öffentlichkeit über ein ernstes Thema zu informieren. "Heute wird mein Vater ein Jahr älter. Was für ein Jahr liegt hinter ihm. Ein schwerer Schlaganfall hat in den letzten Wochen einiges verändert", schreibt Pocher in einem langen Posting auf Instagram.