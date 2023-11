Oliver Pochers Geburtstagsnachricht an seinen Sohn enthält Botschaft für Amira

Der deutsche Komiker Oliver Pocher hat einem seiner Kinder öffentlich zum Geburtstag gratuliert. An seine Expartnerin, Moderatorin Amira Pocher, richtete er Dankesworte.

"Heute vor vier Jahren war ein besonderer Tag. Unser Sohn ist zur Welt gekommen am 11.11. in Köln. Ich hoffe, er kann auch in dieser anspruchsvollen Zeit seine Fröhlichkeit behalten. Ich liebe dich über alles und werde IMMER für dich da sein. Du bist mit unserem zweiten Sohn das absolute Highlight unserer Beziehung. Danke auch an dich, Amira, dass du die liebevolle Mutter bist, die unsere Kinder verdienen", schrieb Pocher am Samstag auf Instagram zu einem Foto, das die Hände der Drei kurz nach der Geburt zeigt.