Offizieller Brief: Mag die Queen Kate lieber als Meghan?

Wie auch schon bei Williams Hochzeit mit Herzogin Kate, musste die Queen Prinz Harry und Meghan Markle vor der Trauung ihren Segen geben. Ein Detail in ihrer Einwilligungserklärung wirft jedoch die Frage auf, ob die Königin wirklich so begeistert von Harrys Verlobter ist, wie uns der Palast glauben lässt.

Wird Kate von Queen bevorzugt?

Bereits in ihrem am 14. März verfassten Brief schrieb die Queen: "Ich erkläre meine Zustimmung zu dem Vertrag der Ehe zwischen meinem innig geliebten Enkel Prinz Henry Charles Albert David of Wales und Rachel Meghan Markle."