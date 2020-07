Offene Worte: Katzenberger beichtet "brutale Beziehungsprobe"

Dennoch sei Daniela Katzenberger nun glücklich, dass ihre vierjährige Tochter jetzt wieder in die Sommerschule darf. So bleibt dem Paar vielleicht wieder ein bisserl mehr Zeit für die Liebe.

Seit Anfang 2014 ist Daniela Katzenberger mit dem deutschen Sänger Lucas Cordalis liiert. Am 20. August 2015 kam ihre gemeinsame Tochter zur Welt. Im Oktober 2015 verlobte sich das Paar. Die Trauung folgte am 4. Juni 2016 auf dem Petersberg in Königswinter.