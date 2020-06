Ofczarek, Maertens & Hartmann feierten

epa03808328 (L-R) Actors Florian Teichtmeister (Leim), Nicholas Ofczarek (Knieriem) and Michael Maertens (Zwirn) perform during the rehearsal for the play 'Lumpazivagabundus' by Johann Nestroy in Hallein, Austria, 30 July 2013. Lumpazivagabundus will premiere on occasion of the Salzburg Festival on 1 August. EPA/BARBARA GINDL

