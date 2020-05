Obonya auf C(r)ash-Kurs

Der „Jedermann“ glänzt nach seiner ersten Salzburg-Saison als ungebetener Gast in original US-amerikanischer Polizei-Uniform in Rupert Hennings „C(r)ash“ auf der Bühne des Wiener stadtTheaters Walfischgasse. Eine amüsante Abwechslung für den 44-Jährigen Schauspieler: „Ich trage das Cop-Outfit ganz gerne, aber mein Berufswunsch wäre es sicherlich nicht.“

Auf der Straße dürfte sich Cornelius Obonya in seinem neuen Kostüm nicht zeigen: „Wenn ich so hinausgehe, werde ich vermutlich sofort verhaftet.“