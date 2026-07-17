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Nürnberg: Keanu Reeves bei Ausstellungseröffnung seiner Partnerin Alexandra Grant

Während der Eröffnungsrede am Donnerstagabend hielten Grant und Reeves auf ihren Plätzen in der ersten Reihe Händchen und lächelten sich immer wieder zu.
17.07.2026, 09:13

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Alexandra Grant und Keanu Reeves lächeln gemeinsam vor einem hellen Hintergrund mit dem MOCA-Logo.

Hollywoodstar Keanu Reeves hat sich in Nürnberg die Ausstellung seiner Partnerin Alexandra Grant angeschaut. Es ist die erste Einzelausstellung der Künstlerin in Deutschland. Das Paar besichtigte diese kurz vor der offiziellen Eröffnung im Neuen Museum Nürnberg und war auch später beim öffentlichen Teil dabei.

Keanu Reeves' Freundin Alexandra Grant gibt seltenen Einblick in ihre Beziehung

Die Gäste applaudierten den beiden laut und schossen Fotos mit ihren Smartphones. Während der Eröffnungsrede am Donnerstagabend hielten Grant und Reeves auf ihren Plätzen in der ersten Reihe Händchen und lächelten sich immer wieder zu. Grant und der Schauspieler Reeves („Matrix“) zeigen sich seit 2019 gemeinsam als Paar in der Öffentlichkeit. Zusammen haben sie zwei Bücher veröffentlicht und einen Verlag mitgegründet, der sich auf künstlerische Publikationen konzentriert. Grant arbeitet in Los Angeles und Berlin.

Für die Ausstellung „Ein Stern genügt, um an das Licht zu glauben“ hat Grant acht neue großformatige Gemälde geschaffen, die auf literarischen Texten von acht Autorinnen basieren. Die gedruckten Worte ergänzte Grant nach Angaben des Museums mit stark verdünnter Acrylfarbe, die diese überlagert und umschlingt.

In Österreich ist Keanu Reeves heute Freitag mit seiner Rockband Dogstar im Gasometer am Bass zu sehen.

Agenturen, kurier.at, kat  | 

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