Notlandung: Mette-Marit zitterte und twitterte

Seit heute wissen wir, dass die norwegische Kronprinzessin Mette-Marit wie so viele andere Menschen unter schrecklicher Flugangst leidet. Für sie wurde am Vormittag in Kopenhagen ein Albtraum Wirklichkeit.

Mette-Marit und Kronprinz Haakon, die drei Kinder haben, waren auf dem Heimweg nach Oslo nach einem Fest zum 40. Geburtstag der dänischen Prinzessin Mary.