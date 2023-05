Norwegens König Harald wegen Infektion ins Spital eingeliefert

Bei der feierlichen Krönung des britischen Königs Charles III. hatte sich Harald am Samstag von seinem Sohn, Kronprinz Haakon, und dessen Frau Mette-Marit in London vertreten lassen. Auch bei den Feierlichkeiten zum Gedenken an die Befreiung des Landes und Europas von Nazi-Deutschland diesen Montag springt der Thronfolger nun ein.

Der Krankenhausaufenthalt des norwegischen Königs stellt nun auch seine Teilnahme am Staatsbesuch des italienischen Präsidenten Sergio Mattarella in Frage, der am Donnerstag und Freitag in Norwegen zu Gast ist.