Dua Lipa und Truthahn: So feiert Norah Jones Weihnachten

Superstar im Supermarkt

Ein Wunder war ihr Werdegang. 2002 legte Jones ein Debüt hin, wie man es selten erlebt: 27 Millionen Mal verkaufte sich „Come Away With Me“ laut Medien, nach Jones sogar 29 Millionen Mal. 2022 ist 20-jähriges Jubiläum. „Ich war 23 Jahre alt und die Dinge liefen aus dem Ruder“, erinnert sich Jones an die Zeit. In der Hitparade der meistverkauften Alben ist sie umringt von Namen wie Eminem, Elton John, Nirvana und den Beatles. „Ich war so jung. Den Plattenvertrag bekam ich durch Glück, durch Zufall. Ich hatte nicht damit gerechnet, um ehrlich zu sein.“ Jones vereinte Balladen mit Jazz-Feeling, das schlug ein. „Bis dahin wollte ich ausschließlich Jazzmusikerin sein. Ich hatte noch nicht herausgefunden, wer ich war. Und dann entdeckte ich meine Country-Musik-Wurzeln wieder, ich bin ja in Texas aufgewachsen. Das Album deutet an, wie ich versuche meinen Weg zu finden.“

Eine Eintagsfliege blieb sie nicht, dazu hatte Jones stets zu viel Talent. „Ich habe mich dann festgesetzt, aber man kann nicht von jedem Album 29 Millionen verkaufen. Um ehrlich zu sein, bin ich dankbar, überhaupt eine Karriere zu haben“, so Jones. Mit dem Erfolg im Rücken ist sie happy, im Studio der Boss sein zu dürfen. „Ich kann immer noch tun, was ich will und gebe den Ton an. Trotzdem bin ich in der Lage, unbehelligt im Supermarkt einkaufen zu gehen.“ Ein fast normales Leben, von dem manch Popstar nur träumen kann. „Ich höre auch Pop“, sagt Norah Jones, mit meinen Kindern, im Radio. Ich stehe drauf, es gibt mir ein gutes Gefühl! Billie Eilish ist fantastisch. Und ich LIEBE Dua Lipa.“ Ob sie sich ein Duett vorstellen könnte? „Ich würde mich geehrt fühlen. Jederzeit.“ Vielleicht ja nächste Weihnachten. Man wird sich ja noch was wünschen dürfen.