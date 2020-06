Viel Kraft durch Tracht

Den anhaltenden Trachten-Boom erklärte der 67-jährige Landesfürst so: „Das Tragen derTracht gibt einfach Kraft!“ Nicht nur er selbst schlüpfe gerne in einen Trachtenanzug. Auch seine Ehefrauträgt gerne und oft Dirndl: „Meine Frau hat eine Dirndl-Figur. Was gibt es Schöneres?“ Pause. „Ihrer Fantasie sind jetzt keine Grenzen gesetzt!“, ergänzte er.

Auch Schauspielerin Anja Kruse, die ebenfalls die Ehre hat, „Botschafterin der Tracht“ zu sein, ist bekennende Dirndl-Liebhaberin: „Ich habe 25 davon, vor allem einfache Waschdirndln. Ich bin oft in Salzburg, da trägt man viel Tracht.“ Nach Grafenegg reiste Kruse pünktlich an, schließlich durfte sie in ein nagelneues Dirndl schlüpfen, das Gexi Tostmann ihr aus der aktuellen Kollektion mitgebracht hatte.