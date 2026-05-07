Konzertabsagen: Sorge um "No Angel" Sandy
Sorge innerhalb der (immer noch sehr großen) Fangemeinde der No Angels: Die deutsche Girlband sagte drei Konzerte im Mai in Deutschland ab. Das verkündet Bandmitglied Jessica Wahls auf Instagram in einer Videonachricht. Grund dafür sei, dass es Kollegin Sandy Mölling derzeit "nicht gut" gehe.
Was ist los?
Arzt verordnete Sandy Mölling eine Ruhepause
"Leider passieren im Leben oft Dinge, die man nicht beeinflussen kann", beginnt Wahls das emotionale Videostatement. "Da muss man innehalten und sich auf Augenhöhe begegnen und schwere Entscheidungen treffen." Die Entscheidung zur Absage der Konzerte sei unausweichlich gewesen. Man würde damit einer ärztlichen Anordnung folgen.
"Im Moment geht es Sandy nicht gut und ihr wurde eine Ruhepause verordnet", erklärt Wahls und fügt hinzu: "Wir unterstützen diese Entscheidung zu 100% und wünschen, dass es ihr schnell besser geht." Auf nähere Details geht sie allerdings nicht ein. "So eine Absage fällt uns alles andere als leicht - vor allem, weil wir uns so sehr auf euch und die Konzerte gefreut haben. Aber Gesundheit geht vor", fügt Wahls hinzu. Auch die No Angels-Sängerinnen Lucy Diakovska und Nadja Benaissa teilten den Videoclip.
In der Kommentarspalte finden sich zahlreiche verständnisvolle Genesungswünsche an Sandy.
Mölling meldete sich persönlich zu Wort
Kurz danach hat sich auch Mölling selbst zu Wort gemeldet – aber auch sie hält sich mit Details zu ihrem Gesundheitszustand bedeckt. "Hallo ihr Lieben, ich danke euch von ganzem Herzen für eure zahlreichen Nachrichten und Genesungswünsche", schrieb die 45-Jährige in einer zeitlich begrenzt abrufbaren Instagram-Story. Das Statement schließt sie ab mit den Worten: "Ich freue mich auf ein baldiges Wiedersehen mit euch. Vielen Dank für euer Verständnis, ihr seid einfach fantastisch. Ganz viel Liebe für euch."
Auch wenn dies rein spekulativ ist, wäre die Möglichkeit denkbar, dass Mölling unter Erschöpfung oder Burn-out leidet. Immerhin war dies auch einer der Hauptgründe, wieso die Band, die aus der ersten Staffel des TV-Castingformats "Popstars" hervorging und zur erfolgreichsten Girlband Deutschlands aufstieg, ihre Karriere 2003 erstmal auf Eis legte. Danach folgten mehrere Comebackversuche mit überschaubarem Erfolg. Erst 2021 eroberten sie anlässlich des 20-jährigen Bandjubiläums mit dem Album "20" wieder die Chartspitze. Seitdem gibt die Band regelmäßig Konzerte,
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