Sorge innerhalb der (immer noch sehr großen) Fangemeinde der No Angels: Die deutsche Girlband sagte drei Konzerte im Mai in Deutschland ab. Das verkündet Bandmitglied Jessica Wahls auf Instagram in einer Videonachricht. Grund dafür sei, dass es Kollegin Sandy Mölling derzeit "nicht gut" gehe. Was ist los?

Arzt verordnete Sandy Mölling eine Ruhepause "Leider passieren im Leben oft Dinge, die man nicht beeinflussen kann", beginnt Wahls das emotionale Videostatement. "Da muss man innehalten und sich auf Augenhöhe begegnen und schwere Entscheidungen treffen." Die Entscheidung zur Absage der Konzerte sei unausweichlich gewesen. Man würde damit einer ärztlichen Anordnung folgen.

"Im Moment geht es Sandy nicht gut und ihr wurde eine Ruhepause verordnet", erklärt Wahls und fügt hinzu: "Wir unterstützen diese Entscheidung zu 100% und wünschen, dass es ihr schnell besser geht." Auf nähere Details geht sie allerdings nicht ein. "So eine Absage fällt uns alles andere als leicht - vor allem, weil wir uns so sehr auf euch und die Konzerte gefreut haben. Aber Gesundheit geht vor", fügt Wahls hinzu. Auch die No Angels-Sängerinnen Lucy Diakovska und Nadja Benaissa teilten den Videoclip. In der Kommentarspalte finden sich zahlreiche verständnisvolle Genesungswünsche an Sandy.