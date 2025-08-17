Nino de Angelo: Freundin trifft Sicherheitsvorkehrungen, wenn er trinkt

"Ich bin nicht ganz clean, ich trinke Alkohol. Die anderen Substanzen habe ich im Griff", hatte Sänger Nino De Angelo 2021 in der ORF-Sendung "Willkommen Österreich" erzählt, als er sein Buch "Gesegnet und verflucht - Dein Gegner bist immer du selbst. Die 10 wichtigsten Tipps, um nicht vor die Hunde zu gehen" bewarb. In der Vergangenheit hatte er immer wieder mit seiner Gesundheit zu kämpfen hatte. Er leidet an der Lungenkrankheit COPD, raucht aber immer noch.

In seinem Leben hatte er eigenen Angaben zufolge schön öfter mit dem Alkohol zu kämpfen. "Ich will mein Leben nicht noch einmal durch den Alkohol kaputt machen", sagte er einmal in einem Interview. Nino de Angelo: Alkohol-Geständnis bei "Starnacht am Wörthersee" Am Samstagabend legte der Musiker in der "Starnacht am Wörthersee" gegenüber Moderatorin Barbara Schöneberger einmal mehr ein Geständnis ab: Nach seinem "zweiten oder dritten Drink" ergreife seine Freundin Simone gewisse Maßnahmen - "aus Sicherheitsgründen".